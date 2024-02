PJ promove buscas em Montalegre por antigo futebolista do Chaves desaparecido quase há um mês

Cerca de 50 operacionais da Polícia Judiciária (PJ), GNR, bombeiros e sapadores florestais realizam esta terça-feira buscas em Vilar de Perdizes, Montalegre, por um homem dado como desaparecido há quase um mês, segundo fontes policiais e dos voluntários.

João Manuel Teixeira Magalhães, conhecido por Malaias, de 69 anos, residente em Chaves, foi dado como desaparecido a 9 de janeiro, depois de uma ida a Montalegre e, durante este período, a única pista foi o seu carro que foi encontrado perto de Videferre, já na Galiza, Espanha.

Fonte da PJ disse à agência Lusa que está hoje em curso uma operação na zona fronteiriça de Vilar de Perdizes para tentar encontrar o antigo futebolista do Chaves desaparecido ou alguma pista, referindo que as diligências estão a decorrer também do lado espanhol.

A Judiciária, que tomou conta da investigação, disse que a viatura foi analisada e não há, até ao momento, qualquer indicação de intervenção de terceiros neste caso.

O comandante dos bombeiros de Montalegre, Miguel Monteiro, referiu que a sua corporação foi solicitada pelo comando sub-regional do Alto Tâmega e Barroso para fazer diligências na zona de Vilar de Perdizes a pedido da PJ.

"Estamos a bater uma zona junto ao rio, quer para norte, quer para sul, no sentido de encontrarmos alguma pista sobre o senhor desaparecido", referiu Miguel Monteiro.

No terreno, segundo o comandante, estão cerca de 50 elementos da PJ, Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, bombeiros e sapadores florestais.

A PJ disse que a operação poderá estender-se por mais dias.