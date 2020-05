PJ quer despistar maus-tratos a irmãs de Valentina

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As meias-irmãs de Valentina, que continuam à guarda de uns tios paternos, foram sujeitas a exames médicos para determinar se foram vítimas de maus-tratos. As meninas foram conduzidas ao Instituto de Medicina Legal e alvo desses exames. Não são ainda conhecidos os resultados que foram pedidos pela investigação.A Polícia Judiciária de Leiria tenta fechar todas as pontas soltas, para consolidar o processo contra o pai ...