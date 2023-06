O descampado, debaixo de um viaduto próximo do mercado de Braga, onde o corpo de ‘Pirinhos’ foi encontrado na bagageira do Fiat 500 que alugara, indicia que só quem conhece bem aquela zona iria para lá.



Nos últimos dias, os investigadores da PJ do Porto percorreram vários estabelecimentos e entidades que têm câmaras de videovigilância, num raio de vários quilómetros, para apurar o trajeto do carro – que não tinha GPS –, nas horas posteriores ao desaparecimento, a 26 de maio.









