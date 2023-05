PJ realiza buscas e apreensões por fraude na obtenção de subsídio no Norte, Centro, Sul e Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) desencadeou 40 buscas, 20 domiciliárias e 20 não domiciliárias, e apreensões por fraude na obtenção de subsídio, no âmbito da operação "Frente e Verso", em Lisboa, Loulé, Funchal e Póvoa de Varzim.Em comunicado, a PJ esclarece que "as diligências incidem sobre um conjunto de 19 projetos, aprovados no quadro do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira 2014-2020, financiado pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional e executados entre os anos de 2016 e 2018, relativos a sociedades sediadas no Continente e na Região Autónoma da Madeira".Na operação estiveram envolvidos investigadores e peritos da Polícia Judiciária, Magistrados do Ministério Público do DCIAP e elementos do Núcleo de Assessoria Técnica da PGR.

"No âmbito desses projetos, foram submetidos a cofinanciamento documentos de despesas no valor total de 5.982.500 milhões de euros, suscitando-se a suspeita da apropriação indevida de fundos, com impacto nos interesses financeiros da União Europeia, no montante global de incentivos, efetivamente pagos, de 3.069.300 milhões de euros", acrescenta a autoridade.





Após a análise da prova recolhida, que visavam investigar factos suscetíveis de enquadrar a prática do crime de fraude na obtenção de subsídio, a PJ vai prosseguir com a investigação.