A Polícia Judiciária (PJ) esteve esta quarta-feira, 27, a realizar buscas na Câmara Municipal de Alcácer do Sal durante todo o dia. Contactadas pela SÁBADO , a Câmara Municipal e a Polícia Judiciária confirmaram as buscas.Na origem das buscas estarão as nomeações de duas chefes de divisão que mantêm relações pessoais com um deputado da Assembleia Municipal e vice-presidente da autarquia.