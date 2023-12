PJ recolhe ADN da família da grávida desaparecida na Murtosa

A PJ de Aveiro recolheu amostras de ADN dos familiares de Mónica Silva, a grávida desaparecida há mais de dois meses na Murtosa. O objetivo é comparar esse material com sangue recolhido nas buscas efetuadas a uma carrinha e um apartamento de Fernando Valente, em prisão preventiva pelo homicídio de Mónica.









Pelo facto de o corpo da mulher, de 33 anos, ainda não ter sido encontrado, os inspetores realizaram zaragatoas bucais aos pais de Mónica, Alfredo Silva e Celeste Barbosa, e à irmã gémea, Sara, para, através da saliva, apurar se o perfil ADN corresponde.

A PJ continua ainda a investigar a hipótese de o corpo de Mónica ter sido enterrado numa obra de um hipermercado junto a uma casa do suspeito do crime. Todas as pistas dão alento à família, em especial, aos filhos de Mónica Silva, de 11 e 14 anos.