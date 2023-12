PJ retoma buscas por grávida desaparecida na Murtosa

A PJ de Aveiro deverá regressar hoje, às primeira horas do dia, ao terreno na Murtosa onde decorrem buscas por Mónica Silva, a mulher que desapareceu a 3 de outubro e se suspeita ter sido assassinada.





As buscas começaram sexta-feira, mas foram interrompidas no fim de semana. O acesso ao terreno, propriedade da família do principal suspeito - Fernando Valente, que está em prisão preventiva -, foi vigiado pela GNR. Nas buscas foram usadas retroescavadoras, cães e equipamento para rastrear o solo, mas nada foi encontrado.