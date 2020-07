PJ salva mulher após ameaças de morte do ex-companheiro

As ameaças de morte eram constantes e a Polícia Judiciária (PJ) acredita que o homem, de 32 anos, tinha um plano para matar a ex-companheira, de 37, que agredia e violava em contexto de violência doméstica. O agressor foi detido, na zona de Loulé, porque as autoridades suspeitavam que estava prestes a cometer um homicídio com recurso a uma arma de fogo. A vítima foi salva antes de o crime ter sido praticado com a detenção do suspeito, que é considerado perigoso.Segundo oapurou, os episódios de violência doméstica e as agressões sexuais já ocorriam há cerca de dois anos. Segundo a Diretoria do Sul da PJ, "as agressões físicas, psicológicas e sexuais verificavam-se no interior da residência do casal, em ambiente totalmente controlado pelo suspeito". E só terminaram quando a vítima decidiu acabar com a relação e fugir, refugiando-se em casa de amigos.O agressor tinha uma obsessão pela mulher e não aceitava o fim da relação. A PJ foi alertada e levou as ameaças muito a sério, acreditando que o suspeito se estava a preparar para cometer um homicídio. Segundo confirmou a PJ, o detido tinha um plano "para atentar contra a vida da vítima, por meio do uso de arma de fogo".Durante a investigação, foram recolhidas diversos indícios que levaram o Ministério Público a decidir pela detenção do suspeito, tendo em conta as diversas ameaças à mulher. O suspeito vai ser ouvido por um juiz para aplicação das medidas de coação até ao julgamento.