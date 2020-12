PJ trava três ladrões violentos em Vila Nova de Gaia

A Polícia Judiciária do Porto deteve, na segunda-feira, três homens suspeitos de terem realizado vários assaltos na área metropolitana do Porto.O trio integra um grupo de, pelo menos, seis pessoas, que no ano passado realizou dezenas de roubos e sequestros.O último assalto cometido pelos detidos - e um outro cúmplice que se encontra em parte incerta - foi no dia 7 deste mês a uma ourivesaria, em Gaia.Os ladrões atuavam sempre rmados. Os detidos pertencem a um grupo de pelo menos seis pessoas que no ano passado realizou dezenas de roubos e um sequestro. Três encontram-se em prisão domiciliária.