PJ usa fotos e segredos para despistar informações e imagens falsas de Rui Pedro

As fotos e os segredos usados pelos elementos da Polícia Judiciária para despistarem as imagens que têm sido divulgadas por rapazes parecidos com Rui Pedro são reveladas pelo 'Investigação CM' desta sexta-feira.Estas fotografias foram encontradas em sites de pornografia infantil, onde habitualmente as imagens são trocadas e compradas entre pedófilos. A polícia admitia na altura que estas fotografias pudessem ser de Rui Pedro.As imagens trouxeram esperança à família, mas as perícias da Polícia Judiciária revelaram que afinal não se tratava do menino que desapareceu em Lousada.A Polícia Judiciária procurou Rui Pedro por quase todo o mundo. As buscas estenderam-se mesmo ao submundo obscuro da internet onde existem sites de pedófilos com cenas de sexo explícito. Foram comparadas inúmeras fotos de rapazes parecidos com Rui Pedro e os peritos da PJ, para cada uma das fotos, aplicaram técnicas científicas para confirmarem a identidade de Rui Pedro.