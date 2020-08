PJ vai a Paris buscar homem que matou jovem junto a discoteca Lick no Algarve

Um ano depois de ter matado a tiro Lucas Leote junto à porta da discoteca Lick, em Boliqueime, Loulé, e de ter fugido para França, António Tavares regressa esta quarta-feira a Portugal na sequência do processo de extradição desenvolvido após ter sido capturado nos arredores de Paris.

Segundo o CM conseguiu apurar, o homicida foi ouvido duas vezes por um juiz francês e não colocou objeções à extradição para Portugal para ser julgado.





As autoridades francesas deram andamento ao processo e os inspetores da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ) viajaram esta semana para França para trazerem o homicida de volta ao Algarve, onde foi cometido o crime. Deverá ser apresentado esta quinta-feira a um juiz de instrução criminal que lhe irá aplicar as medidas de coação enquanto aguarda pelo julgamento.

O homicídio ocorreu na madrugada do dia 23 de agosto do ano passado junto à porta da discoteca algarvia. Lucas Leote foi morto a tiro, por engano, depois de o homicida ter sido barrado pelos seguranças à entrada do espaço de diversão noturna.

António Tavares, de 21 anos, foi considerado o principal suspeito. Fugiu logo após o crime, cortou o cabelo de imediato e escondeu-se na casa de uma amiga, nos arredores de Paris.

Tendo em conta a gravidade do crime e o facto de ter fugido, tudo indica que irá ficar em prisão preventiva. Arrisca uma pena de 25 anos de cadeia, caso seja condenado pelo crime de homicídio qualificado.