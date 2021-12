PJ vai dar resposta "o mais rapidamente possível" sobre incêndio no Hospital São João

O diretor nacional da Polícia Judiciária disse esta segunda-feira que a PJ vai procurar dar uma resposta "o mais rapidamente possível relativamente às causas" do incêndio que deflagrou no Hospital São João (Porto) e fez um morto e quatro feridos graves.

"Procuramos dar uma resposta o mais rapidamente possível relativamente às causas e, havendo causas, naturalmente à autoria e à responsabilização pelos factos ocorrido no dia de ontem [domingo]", disse aos jornalistas Luis Neves, no final da apresentação do livro "Um Diamante de Histórias - 75 anos, 75 testemunhos de quem fez e faz a Polícia Judiciária".

No domingo, um incêndio no serviço de pneumologia do Centro Hospitalar Universitário de São João provocou um morto e quatro feridos graves.