Placas para abafar som bem instaladas

José Gonçalves queixava-se do ruído dos veículos que passam na A22 há 26 anos.

Por Tiago Griff | 08:36

A concessionária Autoestrada do Algarve - Via do Infante já instalou no local correto as placas para abafar o som dos veículos em frente à habitação de José Gonçalves, na Foupana, Olhão.



O idoso de 77 anos sofria há décadas com o barulho proveniente da A22. A correção surge depois de as placas terem sido instaladas em frente a um terreno vazio, a mais de 200 metros da casa.



As placas começaram a ser instaladas no local certo no final de maio, cerca de uma semana depois de o CM ter noticiado as queixas de José Gonçalves - mais conhecido como ‘Zacarias’ - e da própria concessionária ter admitido a instalação no local errada, em fevereiro deste ano, devido a "uma imprecisão no que respeita aos pontos de georreferenciação".



‘Zacarias’, condutor de autocarros reformado, reivindicava há 26 anos a colocação das placas devido ao ruído. Por exemplo, na altura da concentração motard de Faro, "parecia que o barulho das motas entrava dentro de casa". Agora, disse ao CM, acredita que "a qualidade de vida vai melhorar".