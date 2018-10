Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Plano de segurança rodoviária parado no Algarve

Associação de municípios continua por abordar o assunto.

Por Rafael Duarte | 09:51

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) continua sem avançar com o Plano Intermunicipal para a Segurança Rodoviária no Algarve. Foi em junho de 2016 que a AMAL e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) assinavam este protocolo, que tinha como objetivo reduzir a sinistralidade.



No entanto, passados mais de dois anos, o documento ainda continua por concretizar.



Jorge Botelho, presidente da AMAL, referiu ao CM que a associação, que junta todos os municípios da região, reuniu- -se em outubro mas "a situação não foi analisada porque a agenda tem estado preenchida com uma série de assuntos".



Já em agosto passado, quando questionado pelo CM sobre o plano, o presidente da AMAL disse que esperava reunir-se, em setembro, com a ANSR, para fazer um novo levantamento das estradas, "porque de lá [2016] para cá, há novas situações de ‘pontos negros’".



Mas, até agora, esse encontro não aconteceu.



É esperado que se realize um novo encontro da AMAL, em novembro, mas Jorge Botelho explicou que, como ainda não fez a agenda, não sabe se o assunto irá ser abordado .