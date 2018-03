Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Plano Marshall para o Interior”

Associação de vítimas pede “medidas de longo prazo”.

Por Isabel Jordão | 09:03

A presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, Nádia Piazza, desafiou esta segunda-feira o Governo a lançar um plano de investimento e revitalização a muito longo prazo no interior do País, sobretudo nas zonas devastadas pelos fogos, e nas quais as populações ficaram ainda mais empobrecidas.



"Nós precisamos de um ‘Plano Marshall’ - plano de recuperação da Europa Ocidental após a II Guerra Mundial -, que tem de ser muito mais do que o atual Programa de Revitalização do Interior", explicou Nádia Piazza, defendendo que é todo o "interior de Portugal" que precisa de ver lançadas "medidas de médio, longo e muito longo prazo" que travem o empobrecimento, "mas para isso é preciso um fôlego financeiro, que tem de ser decidido a muito longo prazo e não de quatro em 4 anos".



"Temos de lançar aqui esse desígnio com bastante fôlego, vontade e consenso político", destacou a líder da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, que falava no final de uma reunião com a presidente do CDS/PP, Assunção Cristas, em que manifestou grande preocupação com as famílias que retiravam "alguma rentabilidade" com a venda da madeira ou da lenha, e que agora deixaram de ter essa "almofada".



Assunção Cristas lamentou que "a maioria dos desalojados ainda não esteja nas suas casas reconstruídas", e defendeu a recuperação das segundas habitações das vítimas, "muito importantes para estes territórios, que enchem aos fins de semana e no Verão".