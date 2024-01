Plataforma de PSP e GNR anuncia concentração no Largo do Carmo na próxima semana

A plataforma que junta vários sindicatos da PSP e associações da GNR anunciou esta segunda-feira que vai organizar uma concentração no Largo do Carmo, seguida de um desfile até à Assembleia da República, em 24 de janeiro.

A plataforma esteve esta segunda-feira reunida na sede nacional da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), em Lisboa, onde discutiu novas formas de protesto para exigir o pagamento de um suplemento de missão, tal como tem a PJ.

"Ficou estabelecido reajustar a iniciativa programada para o dia 31 de janeiro, antecipando para o dia 24 de janeiro, a ocorrer em Lisboa, com concentração às 17h30 no Largo do Carmo e desfile até à Assembleia da República", lê-se num comunicado, ao qual a agência Lusa teve acesso.