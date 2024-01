Plataforma de sindicatos da PSP e associações da GNR decidem hoje novos protestos

A plataforma de sindicatos da PSP e associações da GNR reúnem-se esta sexta-feira, no Porto, para decidir novas ações de protesto para contestar o tratamento que consideram "desigual e discriminatório" em relação à Polícia Judiciária.

A reunião da plataforma, composta por sete sindicatos da Polícia de Segurança Pública e quatro associações da Guarda Nacional Republicana, vai decorrer nas instalações do Comando Metropolitano da PSP do Porto com "o objetivo de discutir, planear e agendar novas ações de protesto motivadas pela questão dos suplementos remuneratórios, em particular a falta de paridade com a Polícia Judiciária", refere um comunicado daquela estrutura.

Fonte da plataforma disse à Lusa que os sindicatos da PSP e associações da GNR querem realizar mais ações de protesto antes das eleições legislativas antecipadas de 10 de março para pressionar o próximo Governo a alterar os suplementos remuneratórios nas duas forças de segurança.