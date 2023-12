Plataforma de sindicatos da PSP vai reunir com o MAI dia 20 de dezembro

A Plataforma de sindicatos da PSP vai reunir com o Ministério da Administração Interna dia 20 de dezembro pelas 15h30. reunião tinha sido pedida com urgência pela plataforma esta quinta-feira para negociar os suplementos remuneratórios devido "às discrepâncias" salariais com os inspetores da Polícia Judiciária. Plataforma e as associações da GNR foram recebidas esta sexta-feira em Belém para "mostrar o desagrado dos profissionais das forças de segurança, da PSP e da GNR, que estão a ser alvo de um tratamento desigual e discriminatório por parte deste Governo, concretamente deste ministro da Administração Interna que tudo fez para mascarar a realidade através de manobras de publicidade e mediatização pública".