Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Plataforma elevatória cede e faz um ferido em Almada

Incidente aconteceu na Avenida D. Afonso Henriques. Vítima foi transportada para o hospital.

17:09

Uma plataforma elevatória, conhecida por barquinha, cedeu esta quinta-feira em na Avenida D. Afonso Henriques, em Almada, e ficou suspensa, provocando um ferido ligeiro.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, um tubo hidráulico que rebentou esteve na origem do incidente.



A vítima foi transportada para o Hospital Garcia de Orta.



No local estiveram dois veículos dos bombeiros de Almada e um de Cacilhas. A PSP também esteve no local.