Um plenário de um dos sindicatos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que ocorreu entre as 6h e as 9h da manhã deste domingo, está a provocar longas filas de espera no serviço de controlo de fronteiras das chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Na origem do aglomerado está o facto de estarem a trabalhar menos funcionários naquele posto.

Passam pelo serviço de controlo de fronteiras do aeroporto para apresentar os documentos os passageiros que chegam de voos vindos de fora da Europa.