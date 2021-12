Pneu de camião rebentado lança caos na A1 em Vila Franca de Xira

Um acidente que atirou dois carros e um camião para o separador central da A1, na zona de Vialonga, deixou esta terça-feira milhares de pessoas paradas durante horas naquela via, sem qualquer hipótese de fuga. O acidente, que ocorreu pelas 12h35 e terá sido originado pelo rebentamento de um pneu do camião, bloqueou a circulação nos dois sentidos durante mais de cinco horas. Apesar da violência do embate, registou-se apenas um ferido ligeiro – um médico, de 62 anos, que seguia para o trabalho e foi levado ao hospital por precaução após o carro que conduzia ser abalroado pelo camião.









A colisão inicial deu-se no sentido Norte-Sul, mas devido à forma como os veículos ficaram posicionados, aos destroços espalhados ao longo de quase cem metros e ao combustível derramado, a circulação esteve cortada nos dois sentidos durante toda a tarde desta terça-feira.

As filas de trânsito estenderam-se ao longo de mais de dez quilómetros nas duas direções e só não foram mais longas porque as autoridades desviaram o trânsito na saída da 2.ª Circular e nas portagens de Alverca para vias alternativas. Ainda assim, houve condutores que estiveram três horas retidos.





O socorro chegou a mobilizar quase 20 operacionais, 17 operacionais, entre bombeiros, GNR e a concessionária da A1. Devido ao pesado que ficou suspenso em cima do separador central foi necessário recorrer a reboques especializados para o retirar do local e a gruas para repor os blocos de betão que compõem o mesmo separador. Pelas 19h00, só duas faixas no sentido Sul-Norte e uma no Norte-Sul estavam abertas.