Pneu furado trava fuga à PSP de homem que tentou agredir em restaurante

Um homem de 22 anos foi detido pela PSP de Faro, na praceta Capitães de Abril, por desobediência e condução perigosa. Tudo começou, na noite de terça-feira, quando o detido foi jantar a um restaurante com mais dois homens, onde lhe disseram que não podia fumar.



Recusou, ofendeu clientes e tentou agredir o dono do estabelecimento com uma garrafa de cerveja. Depois fugiu, deixando uma dívida de 28 euros. A PSP foi alertada e perseguiu a viatura conduzida pelo suspeito. Este desobedeceu à ordem de paragem com manobras perigosas, furou um pneu ao bater num passeio e foi detido.

