Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pó de estacionamento em terra batida invade casas em Albufeira

Junta de freguesia já fez pedido à Câmara para requalificar o espaço.

Por Diana Santos Gomez | 08:43

Um parque de estacionamento em terra batida localizado em Paderne, no concelho de Albufeira, está a gerar o descontentamento de alguns habitantes devido ao pó que provoca na área e à sujidade que cria junto às casas.



Segundo explicou ao CM o presidente da Junta de Freguesia de Paderne, Miguel Coelho, "já foi pedido à Câmara Municipal de Albufeira, há quatro anos, em 2014, para alcatroar e requalificar o espaço, mas foi dito que não estava nos planos da autarquia fazer essa obra". Por outro lado, "quando há carros estacionados, há condutores que tapam todas as saídas e depois surgem casos em que é preciso chamar a GNR para identificar as viaturas de forma a que sejam retiradas".



Álvaro Medeiros, de 55 anos, é um dos moradores incomodados com este estacionamento. "Todos os dias entra pó em casa, as pessoas não conseguem estender a roupa, todos os dias temos de limpar a casa e há pouco tempo furei o pneu do meu carro com um prego", lamentou ao CM o habitante de Paderne, que considera que a autarquia "podia ordenar o espaço para fazer um estacionamento sinalizado e requalificá-lo".



Contactado pelo CM, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, assumiu que a pavimentação do espaço terá de aguardar "uma vez que depende do plano de requalificação, em que está prevista a construção do Museu do Barrocal". O autarca revelou ainda que não existe uma solução provisória, apesar de na época de verão, com a afluência de visitantes a esta aldeia do barrocal algarvio, a situação agrava-se devido aos vários eventos turísticos na zona.