Poço em Águeda faz segunda vítima mortal por inalação de gases tóxicos

Natálio Dias, de 64 anos, é a segunda vítima mortal do acidente, na passada quinta-feira, num poço, em Alombada, Macinhata do Vouga, Águeda.O madeireiro morreu, esta sexta-feira, no hospital de Aveiro, onde estava internado na unidade de cuidados intensivos. O empresário não resistiu à gravidade dos ferimentos provocada pela inalação de gases tóxicos. Bruno Almeida, de 40 anos, que tinha tentado salvar o amigo, morreu nas mesmas circunstâncias.Recorde-se que o dono do poço perdeu os sentidos no seu interior sendo que o filho e o trabalhador tentaram retirá-lo, sem sucesso. O filho da primeira vítima foi procurar ajuda e, quando voltou ao local, encontrou também o trabalhador inconsciente dentro do poço.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros de Águeda, para uma ocorrência de resgate de pessoas, na avenida Principal, na Alombada, em Macinhata do Vouga.