"Pode haver agravamento das medidas de coação, incluindo prisão preventiva": Rui Pereira sobre Sandra Madureira

Sandra Madureira está proibida de contactar, por qualquer meio (incluindo linguagem escrita), qualquer interveniente do processo ou membro da direção dos Super Dragões, mas respondeu a um texto de 'Lipinho' , substituto de 'Macaco' na chefia da claque. "A lealdade tem um preço muito caro e um valor incalculável", comentou Sandra Madureira.

Rui Pereira mencionou, esta sexta-feira, no programa da'Liga D'ouro', a possibilidade do agravamento das medidas de coação de Sandra Madureira, após a mulher de 'Macaco', chefe da claque 'Super Dragões', desrespeitar as medidas de coação do juiz"Pode haver agravamento das medidas de coação, incluindo prisão preventiva, em caso de crimes dolosos passíveis de pena de prisão, incluindo prisão preventiva em caso de crimes dolosos passíveis de pena de prisão superior a três anos", afirmou o comentador da. A decisão "depende do juiz de instrução".