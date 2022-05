"Poderia não estar aqui": Vítima de sequestro em Ílhavo conta terror que viveu

Fábio Roque viveu momentos de terror depois de ser sequestrado na bagageira de um carro, entre Ílhavo e Ourique, num percurso que durou cerca de cinco horas. A vítima, de 29 anos, temeu pela vida."A minha sorte foi não me terem retirado o telemóvel porque, neste momento, poderia não estar aqui. Quando parámos numa estação de serviço, pedi para ir à casa de banho. Foi nessa altura que entrei em contacto com a minha família", contou esta quinta-feira aoDuas raparigas, de 16 anos, que tinham fugido de uma instituição em Oliveira de Azeméis, e dois jovens, de 22 e 23 anos, queriam seguir viagem para o Algarve. Foram detidos em Ourique. Ouvidos em tribunal, as menores vão regressar à instituição e os jovens ficam em liberdade, proibidos de contactar a vítima.