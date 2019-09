Põe à venda vinho de luxo falsificado

Uma investigação da ASAE a um restaurante em Braga levou à descoberta de um esquema de falsificação que permitia ao proprietário vender vinhos comuns a 400 euros a garrafa. Foram apreendidas duas garrafas com o rótulo Pêra-Manca - um dos vinhos mais caros e exclusivos produzidos em Portugal - que estavam à venda como genuínas, mas não passavam de uma falsificação.Em causa está um crime de fraude sobre mercadorias e venda de artigos contrafeitos, para o qual já foi instaurado um processo-crime. O comerciante foi identificado e terá agora de responder no âmbito da investigação, que tenta apurar se o homem terá enganado mais clientes desta forma anteriormente.Esta foi a segunda apreensão do género este ano. Em junho, a ASAE apreendeu oito garrafas de vinho tinto da marca Barca Velha também por suspeitas de falsificação, que estavam à venda em leilões na internet e cujo valor poderia ser superior a 4500 euros. No caso do Pêra-Manca, que conduziu a ASAE à apreensão em 2016 de 1700 garrafas da edição de 2010 falsificadas, o produtor (Fundação Eugénio de Almeida) foi obrigado a criar um sistema de segurança para combater as falsificações e o mercado paralelo.Cada garrafa deste vinho tem atualmente um sistema de segurança para garantir a sua autenticidade. Trata-se de um código incorporado na cápsula que, associado a uma imagem holográfica, permite validar na página da marca que se comprou uma garrafa original.A 1ª edição do Pêra-Manca foi lançada em 1990 e desde então teve apenas 14 colheitas. É feito com uvas da Herdade dos Pinheiros (da Fundação Eugénio de Almeida) e não ultrapassa as 30 mil garrafas em cada edição. Cada, no mínimo, a 200/250 €.