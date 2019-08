Homem põe faca no pescoço e sequestra namorada de 14 anos em Matosinhos

A adolescente de 14 anos terminou o namoro que mantinha com um rapaz quatro anos mais velho. Inconformado, o jovem deslocou-se à casa dos familiares da menina, onde esta passava férias, e discutiu com ela.Agrediu-a à estalada e, quando alguns elementos da família voltaram à habitação, o agressor barricou-se com a vítima num dos quartos. Apontou uma faca ao pescoço da menor e ameaçou-a de morte. Foi detido pela GNR. Presente a um juiz, saiu em liberdade e ficou impedido de contactar a rapariga por qualquer meio.O caso de violência doméstica no namoro ocorreu no dia 2, ao final da tarde, na rua das Poças, em Santa Cruz do Bispo, Matosinhos. Ao que oapurou, agressor e vítima estavam institucionalizados na Obra do Frei Gil, no Porto.Quando os militares do posto da GNR de Leça da Palmeira chegaram à residência, ainda ouviram os gritos de pânico da menina. Depressa os guardas se aperceberam da situação de terror para a jovem e dirigiram-se ao quarto onde o agressor a mantinha sequestrada.Com recurso a uma ação tática, arrombaram a porta da divisão, conseguiram libertar a adolescente e algemar o indivíduo de 18 anos - que sofreu alguns ferimentos durante a intervenção da GNR e foi transportado para o Hospital Pedro Hispano para receber cuidados médicos.Ouvido em primeiro interrogatório e indiciado por violência doméstica em contexto de namoro, o detido saiu com termo de identidade e residência.