Uma mulher, de 45 anos, foi detida pela PSP após ter colocado o filho, de 11, ao volante de um carro, deixando-o conduzir junto ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Presente a tribunal, por cumplicidade no crime de condução sem habilitação legal, foi condenada a pagar 350 euros em favor de uma instituição ou, em alternativa, cumprir 60 dias de trabalho comunitário.









Já o menor, cuja estatura reduzida fez a PSP desconfiar e mandar parar o carro, foi sinalizado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras, uma vez que foi colocado em risco pela mãe.

De acordo com a PSP, a detenção ocorreu no último sábado, pelas 18h30, num local amplo onde se costuma realizar um festival de música. O menino estava ao volante e a mãe seguia ao seu lado no banco de passageiro. A mulher assumiu imediatamente aos agentes que o filho era menor e não tinha carta de condução. Disse, aliás, que o autorizou e incentivou a conduzir. Prestou “não só auxílio material, bem como moral” à prática do crime, refere a PSP.