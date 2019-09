A Polícia Judiciária avançou, esta quarta-feira, para uma gigantesca operação de buscas no âmbito de uma investigação sobre contratos feitos pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), que está em curso no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).Um dos alvos, segundo informações recolhidas pela SÁBADO , é o gabinete do secretário de Estado da Protecção Civil, José Artur Neves, assim como alguns dos seus adjuntos/assessores.A investigação iniciou-se após ter sido revelado pela SÁBADO a ligação partidária entre uma autarca do PS e a empresa que forneceu as polémicas "golas inflamáveis" para distribuição nas áreas onde ocorram incêndios.