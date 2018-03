Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polémica na GNR com dádivas de sangue

Militares exigem dispensa, negada por comandante da Gafanha da Nazaré.

09:37

Os militares da GNR de Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, estão revoltados com o comandante do Destacamento de Aveiro, que negou os pedidos de dispensa de serviço para efeitos de doação de sangue.



Os guardas já fizeram uma queixa por escrito para o Comando Geral, na qual relatam o problema e pedem para ser esclarecida a dispensa de serviço em dia de dádiva benévola de sangue, assim como o gozo de licença de mérito após três dádivas de sangue, como refere o artigo 175 do Estatuto dos Militares da GNR.



O referido documento garante que o comandante disse aos militares que deverão proceder às doações de sangue em períodos de descanso e nunca usufruir do artigo 175 do estatuto. Explica ainda a mesma missiva que um dos GNR foi obrigado a ir trabalhar depois de doar sangue e que terá acabado por desmaiar.



"O sr. comandante comunicou que os militares se poderiam deslocar para efetuar a dádiva de sangue, em tempo estritamente necessário, regressando ao serviço no Posto (...). As imposições foram cumpridas pelo militar que se sentiu mal", lê-se na carta.



A Resposta do Comando

Em resposta ao Correio da Manhã, o Comando da GNR de Aveiro explicou que as dispensas que foram negadas aos militares só aconteceram porque não foram pedidas com antecedência e que caso fossem aceites iriam prejudicar o serviço.



Serviço de Limpeza

O documento entregue ao Comando Geral da GNR assegura também que os militares que vão doar sangue e que têm de voltar ao posto da GNR da Gafanha da Nazaré ficam responsáveis pelo serviço de limpeza de viaturas.