Um grupo de bombeiros do Montijo, que diz representar 57 dos 64 elementos da corporação, acusa a direção de não dar explicações sobre a utilização de cerca de 55 mil euros dos apoios financeiros recebidos do município.



A direção nega eventuais irregularidades e a Câmara Municipal dá-se por satisfeita com as explicações que recebeu.

Ver comentários