Pólenes levam quinze alunos de Elvas ao hospital

Sintomas manifestaram-se no percurso para o almoço na sede do agrupamento escolar.

Por Pedro Galego | 08:03

Quinze crianças com idades entre os 6 e os 11 anos foram esta segunda-feira assistidas no Hospital de Elvas devido a uma reação alérgica a pólenes de árvores que lhes provocou urticária. São crianças do primeiro ao quarto ano da Escola Primária de Alcáçova, nas quais os sintomas se manifestaram quando foram almoçar à sede do agrupamento escolar.



"No primeiro momento foi dado o alerta para uma possível intoxicação alimentar, o que rapidamente se despistou visto que os sintomas começaram antes de almoço. Terá sido uma reação aos pólenes, tudo situações ligeiras", disse ao CM José Martins, delegado de Saúde de Elvas, que acompanhou a situação desde o primeiro momento.



"As crianças foram conduzidas ao hospital e medicadas com anti-histamínicos. Pouco tempo depois tiveram alta. Outra situação também despistada foi a lagarta do pinheiro, que não existe no percurso feito pelas crianças", acrescentou.



"Sei que avisaram os pais, que depois acompanharam os filhos ao hospital. Fiquei muito preocupada porque tenho dois netos aqui na escola, mas só um é que teve sintomas", explicou Isabel Espiguinha, avó de uma das crianças que teve de ir ao hospital devido à "comichão nos braços e nas mãos".



O alerta foi dado às 14h11 e no local estiveram dez operacionais dos Bombeiros de Elvas, com seis viaturas, que fizeram o transporte dos menores, bem como a ambulância SIV do INEM.



As crianças que não revelaram sintomas permaneceram na Escola Primária de Alcáçova, que continuou com as atividades letivas que estavam previstas para o dia.