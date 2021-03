Polícia acaba com festa de casamento com mais de 100 pessoas em Beja

A PSP acabou esta sexta-feira com uma festa ilegal de casamento no bairro das Pedreiras, em Beja, onde estavam mais de 100 pessoas. A operação policial surgiu na sequência de distúrbios. “Houve pessoas que apareceram sem serem convidadas e provocaram desacatos”, revelou fonte policial.





Quando os agentes da autoridade chegaram ao local verificaram que as dezenas de pessoas que estavam na festa não cumpriam as regras de segurança impostas pelas autoridades de saúde. A PSP de Beja e a polícia de intervenção permaneceram no local durante todo o dia, para garantir a segurança e as normas sanitárias.