Polícia acaba com rave no meio de pinhal em Leiria

No meio de um pinhal, em Parceiros, Leiria, 19 jovens estavam a divertir-se numa festa ilegal, contra as normas impostas pelo estado de emergência, que determinam o dever de permanência na habitação.Pelas 12h00 de domingo, a Polícia recebeu uma chamada que denunciava a rave. Os agentes deslocaram-se ao local e identificaram os infratores, com idades entre os 18 e os 26 anos. A festa acabou sem desacatos.Segundo Célia Fiteiro, do gabinete de relações-públicas da PSP de Leiria, “a festa estaria a decorrer desde sábado, até ser interrompida pelos agentes”. “Todos serão notificados para pagar a multa”, concluiu.