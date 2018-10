Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia admite cinco crimes de corrupção

Arguido, de 52 anos, mostrou-se arrependido.

Por A.I.F. | 08:55

Luís Casimiro, agente da Divisão de Trânsito da PSP do Porto, confessou esta segunda-feira, no Tribunal de São João Novo, que perdoou multas a condutores a troco de quantias que variavam entre os 120 e os 150 euros.



Diante do coletivo de juízes, o arguido, de 52 anos, mostrou-se arrependido pelos crimes.



O agente, que circulava de mota, cometeu os quatro crimes - responde por corrupção passiva - de setembro de 2016 a fevereiro de 2017. Durante esse período, o polícia não passou autos de contraordenação a quatro condutores.



Tentou fazer o mesmo a um quinto automobilista, sem sucesso. Dois dos condutores a quem o agente perdoou as multas são também arguidos no processo por corrupção ativa.



As alegações finais realizam-se dia 15.