Polícia alerta para vaga de assaltos a casas

A PSP está a investigar uma vaga de assaltos a casas, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que se intensificaram com a declaração do estado de emergência. Os ladrões fazem-se passar por técnicos da EDP, empresas de água e outras, envergando mesmo coletes falsos. A estratégia passa por entrar nos prédios, aproveitando a presença de mais pessoas em casa, conseguindo assim aceder aos contadores dos imóveis.



Depois de desligarem os fornecimentos, os ladrões tocam à campainha, fazendo-se passar por técnicos. Quem abre a porta, normalmente é empurrado, com os ladrões a roubarem bens como dinheiro ou telemóveis. A PSP investiga se um assalto a uma residência, ocorrido na quinta-feira no Casal de São Brás, Amadora, está ligado a esta vaga de crimes.