Um homem, de 57 anos, e o seu filho, de 17, foram detidos pela PSP de Cascais por manterem um negócio de cultivo e venda de canábis em casa.A detenção ocorreu na quarta-feira, após um dos homens ser apanhado na via pública com produto estupefaciente.Após buscas, foram apreendidos 59 doses de liamba, duas balanças, 140 euros em notas, uma caixa com sementes de liamba, uma faca, entre outro material associado ao tráfico de droga.A plantação de canábis foi assim desmantelada pelas autoridades.