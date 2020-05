Polícia apanhou 86 infetados com coronavírus nas ruas

Oitenta e seis pessoas infetadas com Covid-19 foram presas pela PSP em violação do confinamento obrigatório a que estão sujeitas, durante operações de fiscalização realizadas entre 22 de março a 1 de maio, na vigência do estado de emergência.



Foram constituídas arguidas e podem ser julgadas pelo crime de propagação de doença infetocontagiosa. No total, a PSP prendeu 868 pessoas e contactou ou sensibilizou outras 195 668, 51 100 das quais idosas, para a necessidade de isolamento em casa.





Entre as detenções, estão 73 pelo crime de violência doméstica. A PSP fiscalizou ainda 325 247 viaturas e fechou 483 estabelecimentos, que funcionavam ilegalmente. Recorde-se que, tal como foi anunciado pelo Governo, a partir de amanhã será decretado o estado de calamidade pública.O superintendente Luís Elias, diretor de Operações da PSP, disse ao CM que "serão reorientadas as prioridades operacionais" da instituição. "Continuará a verificar-se o confinamento. Vamos ainda impedir concentrações com mais de 10 pessoas e fiscalizar lojas, transportes, e zonas balneárias e de lazer", acrescentou o responsável.