A Polícia Marítima e o Corpo Nacional de Polícia de Espanha apreenderam mais de 25 toneladas de amêijoa-japonesa, em território espanhol, numa operação conjunta que decorreu nos últimos dias.O marisco era capturado no estuário do rio Tejo, sendo depois transportado em carrinhas de Portugal para Espanha, com recurso a documentação falsificada e sem qualquer controlo sanitário.Segundo avançou este domingo a Polícia Marítima, parte da carga teria ainda como destino mercados de outros países europeus.