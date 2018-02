Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia barra campeã em unidade de elite da PSP

Marisa Pires, subcomissária de 27 anos, impedida de ser a primeira mulher no Corpo de Intervenção da PSP, após expulsão do curso.

01:30

Superou as rígidas provas, físicas e teóricas, previstas no curso do Corpo de Intervenção (CI) da PSP, com resultados por vezes superiores aos dos homens. Campeã nacional e europeia de Muay Thai (desporto de combate), a subcomissária Marisa Pires, de 27 anos, era admirada por alunos e formadores. No entanto, o sonho de ser a primeira mulher a entrar na unidade de elite da PSP teve um fim abrupto. A meio do curso (começou a 22 de janeiro, e termina a 27 de março), a jovem oficial foi expulsa.



Contactada pelo CM, fonte oficial da PSP justificou assim a decisão: "A formanda foi eliminada no quadro da aplicação das regras de frequência e aproveitamento." A Polícia, no entanto, recusou-se a concretizar as referidas razões.



Marisa Pires decidiu entrar no curso do CI, que há 12 anos não se realizava, quando comandava a esquadra do Palácio de Belém. A Polícia admitiu nesse curso 120 agentes e 12 oficiais (132 alunos).



Desde o início, a subcomissária conseguiu ir dormir a casa. No quartel da Calçada da Ajuda, onde decorreu a formação, foi-lhe dado um espaço para mudar de roupa e tomar banho. Os obstáculos à presença de Marisa, no entanto, começaram cedo a fazer-se sentir.



A jovem oficial foi impedida pela hierarquia de estar na mesma camarata que os colegas homens nos tempos mortos. Além disso, em especial nas últimas duas semanas do curso, a jovem terá visto a nota de mérito (que avalia a capacidade de liderança) ser reduzida inexplicavelmente.



Na passada sexta-feira, quando já mais de 30 alunos tinham sido excluídos, Marisa Pires foi chamada aos coordenadores. Ao que o CM apurou, os responsáveis comunicaram-lhe a expulsão, mas não a justificaram.



Contactada pelo CM, a subcomissária Marisa Pires não quis prestar declarações.



Presidente da República deu-lhe medalha de mérito

A subcomissária Marisa Pires foi ontem condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a medalha de Ordem e Mérito.



O Chefe de Estado quis premiar a jovem de 27 anos pelo período (cerca de ano e meio) em que esteve à frente da PSP do Palácio de Belém. Antes deste cargo, Marisa Pires comandou uma esquadra na Penha de França, em Lisboa.



Desde segunda-feira que a subcomissária está colocada no Núcleo de Operações do Comando de Lisboa.



Muito trabalho força novo curso do Corpo de Intervenção

Desde finais de 2015, quando o centro da Europa foi assolado por atentados terroristas, que o Governo português ordenou o reforço de patrulhamento em locais estratégicos do País. O Corpo de Intervenção da PSP foi chamado a esta função, mas a falta de efetivo é clara.



Por isso, a direção da Polícia, com o aval do Ministério da Administração Interna, abriu um novo curso de formação.



Formadores contra

O CM sabe que os formadores do curso do Corpo de Intervenção frequentado pela subcomissária Marisa Pires se mostraram contra a decisão de expulsão da jovem oficial.



Possibilidade de recurso

O regulamento do curso de formação do Corpo de Intervenção permite ao candidato, em caso de expulsão, recorrer para a Direção-Nacional da Polícia.



Fim no dia da unidade

O atual curso do Corpo de Intervenção, o primeiro em 12 anos, acaba a 27 de março, dia do 42º aniversário da unidade.