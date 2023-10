Uma investigação de uma brigada de combate ao carteirismo da PSP de Lisboa levou à localização e detenção de uma romena, apanhada no Aeroporto de Bucareste, capital do país de origem, por uma vaga de crimes praticados nos elétricos lisboetas.A brigada, que pertence à Divisão de Investigação Criminal, abriu dois inquéritos que investigavam 11 crimes praticados no espaço de apenas três meses. A mulher apoderou-se, nesse período, de um total de 3630 euros.A mulher foi presa pela polícia romena, e entregue à Polícia Judiciária. Presente a um tribunal em Lisboa, já está em prisão preventiva.