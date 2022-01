Um agente da Unidade Especial de Polícia da PSP, colocado em Faro e que estava em Lisboa para uma ação de certificação daquela unidade, foi colocado num automóvel pela hierarquia e fez sozinho a viajem de regresso a casa após ter testado positivo à Covid-19. O polícia recebeu ordens para conduzir até ao Algarve evitando contactos, algo que a PSP diz “estar previsto no protocolo”.





A denúncia foi feita aopelo Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP/PSP). “Passou-se nas instalações da Calçada da Ajuda, em Lisboa. Criticamos que o agente em causa tenha feito a viagem para Faro sem qualquer acompanhamento, mesmo que noutra viatura”, afirma Mário Andrade, presidente do SPP. Salienta, ainda, as “condições miseráveis em que a formação decorreu”. Fonte oficial da PSP disse aoque esta formação “foi considerada de presença obrigatória” e que “todos os formandos foram testados à chegada”. A decisão de fazer o formando “regressar isolado faz parte do protocolo anti-Covid da PSP”.