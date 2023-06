Polícia compara terra da Barragem do Arade com vestígios na carrinha de Bruckner

A polícia alemã está a comparar as amostras do solo da Barragem do Arade, em Silves, com os vestígios de terra que foram encontrados na carrinha de Christian Bruckner.Os inspetores esperam, com esta prova, conseguir demonstrar que o predador sexual esteve naquele local precisamente na mesma altura em que Maddie McCann desapareceu, a 3 de maio de 2007. A revelação foi feita pelas autoridades alemãs ao ‘Daily Mirror’.Recorde-se que a polícia esteve a recolher diverso material nesta barragem, durante três dias. Este seria um dos locais frequentados pelo principal suspeito do crime, Christian Bruckner, espaço que terá, inclusivamente, designado de "paraíso". Passados 16 anos, o desaparecimento de Madeleine McCann continua a ser um mistério.