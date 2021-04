Polícia Municipal do Porto recebe denúncia para ato de vandalismo nazi na cidade

Uma pichagem num portão da Avenida do Brasil, no Porto, com a frase nazi "o trabalho liberta" foi denunciada à Polícia Municipal, que a vai comunicar ao Ministério Público, disse este domingo à Lusa fonte daquela autoridade.

Em declarações à Lusa, fonte da Polícia Municipal do Porto avançou que recebeu este domingo uma participação sobre o ato de vandalismo no portão principal de uma casa na Avenida do Brasil, com a expressão em alemão "Arbeit Macht Frei" e que a situação vai ser comunicada ao Ministério Público.

No local, a frase encontra-se pintada a tinta branca num portão preto. Ao lado, também em tinta branca, foi escrito "Operação markes vergonha", com a data e local de uma manifestação.