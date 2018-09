Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia de Braga investiga abuso de menor

Popular encontra rapariga, de 16 anos, após 12 horas de buscas.

Por Fátima Vilaça | 08:35

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar o alegado abuso sexual a uma rapariga, de 16 anos, que este domingo de manhã foi encontrada a deambular em Vila Verde, após ter estado mais de 12 horas desaparecida.



A rapariga esteve a ser procurada durante toda a noite por familiares, que partilharam a sua fotografia nas redes sociais. Foi reconhecida por um popular, ontem pelas 10h00, e conduzida ao posto da GNR de Vila Verde. Foi levada ao hospital, onde terá relatado que foi vítima de abuso sexual.



As equipas médicas alertaram a Polícia Judiciária e ontem mesmo, realizaram alguns exames para perceber de que tipo de abusos a menor terá sido vítima. Quando foi levada para o posto da GNR, a rapariga apresentava um discurso desorientado. Terá dito que foi deixada no centro de Vila Verde por alguém, mas não conseguia identificar quem a levou.



A jovem saiu de casa, na zona norte do concelho de Vila Verde, pelas 21h00 de sábado. Durante várias horas, a família tentou contactá-la, mas a menor nunca atendeu.



Às 04h00 da madrugada de ontem os pais comunicaram o desaparecimento à GNR de Vila Verde, que de imediato colocou militares no terreno. A PSP de Braga também fez diligências para tentar localizar a jovem, que, segundo a família, poderia estar na cidade.



Ontem, um dos populares que tinha visto a fotografia da rapariga partilhada em grupos do Facebook, reconheceu-a. Abordou a jovem e alertou as autoridades.