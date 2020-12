Um agente da PSP que estava de férias deteve um homem depois de o ver a circular em contramão. Quando foi travado, o suspeito acusou uma taxa de álcool sete vezes acima do limite legal.





O condutor, com cerca de 30 anos, vinha fora de mão quando se cruzou com o polícia, pelas 20h00 de sexta-feira, na Avenida Miguel Torga, em Algueirão-Mem Martins. Um comportamento que chamou a atenção do agente da Divisão de Segurança em Transportes Públicos em período de férias. Face à condução perigosa, começou a perseguição.O agente bloqueou a viatura e comunicou o caso à patrulha da Esquadra de Algueirão-Mem Martins. Ao mesmo tempo dirigiu-se ao condutor, que se recusava sair. Submetido ao teste de alcoolemia, o homem acusou uma taxa de 3,27 g/l. Foi detido e libertado com notificação para se apresentar no Tribunal de Sintra.