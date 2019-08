Polícia de folga agredido em bar da Nazaré

Um polícia ficou gravemente ferido depois de ser agredido num bar da Nazaré, na madrugada de quinta-feira. Segundo a PSP, o agente encontrava-se de folga e terá sido reconhecido.O agressor desferiu-lhe vários socos e provocou-lhe ferimentos graves na face e num olho. O homem foi detido e também precisou de assistência hospitalar. Familiares e amigos dizem que o polícia abusou da força e pretendem apresentar queixa.De acordo com a PSP, "o agente agredido deu voz de detenção ao agressor, que é praticante de desportos de combate, o qual foi manietado devido à resistência física à detenção.Familiares contam uma versão diferente. "O segurança fez-me um mata-leão, enquanto os agentes desfardados começaram a dar-me pancadas de cassetete e pontapés por todo o corpo", contou Rúben Ascenso, um primo de João Leonel. "Um massacre", disse Vera Meco, outra familiar.João Leonel foi detido e assistido nos hospitais de Alcobaça e de Leiria. Ficou com as "costelas fraturadas, dentes partidos, hematomas na cara inteira e um golpe na tíbia", descreveu um irmão do nazareno. Esta sexta-feira foi presente ao Tribunal da Nazaré, ficando em liberdade com termo de identidade e residência.O polícia foi agredido de forma inesperada e atingido também à cabeçada. Foi levado para os hospitais da Universidade de Coimbra onde terá de ser sujeito a uma cirurgia ao olho direito.