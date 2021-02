Polícia de folga 'caça' ladrões em casa de câmbio em Santarém

O Tribunal de Santarém vai começar a julgar uma dupla de ladrões suspeita de ter assaltado dois balcões da Unicâmbio/Western Union, em janeiro e março de 2020. A carreira criminal dos arguidos, de 39 e 55 anos, terminou precisamente num assalto falhado em Santarém, onde um deles acabou detido em flagrante delito por um PSP que estava de folga.No dia 10 de março de 2020, os suspeitos, ambos encapuzados, esperaram pelo momento em que a funcionária da Unicâmbio, que fica numa das lojas exteriores de um centro comercial, estava a fechar a porta para a ameaçar com uma faca.O arguido mais novo, de nacionalidade brasileira, obrigou a mulher a entrar novamente no estabelecimento, e o mais velho, cabo-verdiano, ficou no exterior a controlar os movimentos de quem passava. Os arguidos, residentes na Azambuja e em Alverca do Ribatejo, estão detidos em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Leiria e vão responder por dois crimes de roubo agravado e um de sequestro.