Polícia de Matosinhos identifica cinco pessoas por incumprimento de isolamento devido à Covid-19

A Polícia Municipal de Matosinhos fez esta quinta-feira cinco participações ao Ministério Público (MP) de cidadãos em incumprimento do dever de isolamento profilático ou de quarentena decretado pelas autoridades de saúde, informou hoje a câmara local.

"Trata-se de cidadãos que deveriam estar no seu domicílio por estarem infetados ou terem estado em contacto de risco com alguém infetado por covid-19, mas que no momento da visita da Polícia Municipal não se encontravam em casa", sublinhou esta autarquia do distrito do Porto, em comunicado.

O município explicou que a Polícia Municipal tem vindo a colaborar com a Unidade de Saúde Pública de Matosinhos, participando na monitorização e acompanhamento dos casos de confinamento e quarentena decretados por aquela autoridade de saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.